المالية: العراق يتطلع الى مزيد من دعم البنك الدولي لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية

2023/02/22 | 21:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الأربعاء، أن العراق يتطلع الى مزيد من دعم مجموعة البنك الدولي لتنفيذ الاهداف الإستراتيجية الوطنية الى جانب برامج الإصلاحات الهيكيلية التي تتبناها الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن "وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت، اليوم الأربعاء، وفد مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط واسيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي برئاسة مسؤول الإستثمار جولي كالوس والممثل المقيم للمؤسسة في العراق بلال رباح، وبحضور مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برين عبدالسلام".

وبحسب البيان، "جرى مناقشة أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية الى جانب الحكومة العراقية في دفع مشاريع التنمية المستدامة في العراق ومنها دعم مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار ، وتعزيز فرص إشراك القطاع الخاص الى جانب العام في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الوطني الإصلاحية".

وأكدت سامي، على "أهمية الدراسات والاستشارات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في مجال بناء القدرات والتعاون الفني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التأهيل البيئي وإعادة إعمار المدن المحررة والإصلاح الاقتصادي"، مشددةً على "حرص وزارة المالية تعزيز مسيرة العمل والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في العراق" .

واضافت، أن "العراق يتطلع الى مزيد من دعم مجموعة البنك الدولي لتنفيذ الاهداف الإستراتيجية الوطنية الى جانب برامج الإصلاحات الهيكيلية التي تتبناها الحكومة العراقية الجديدة"، داعيةً الى "تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق والبنك الدولي وابداء المساعدة اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة في العراق".

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