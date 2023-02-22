مقتل طبيب بهجوم مسلح في ديالى

2023/02/22 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل طبيب قلبية بهجوم مسلح في ديالى.

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