2023/02/22 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل طبيب قلبية بهجوم مسلح في ديالى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل طبيب بهجوم مسلح في ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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