"فوز تاريخي".. فرجينيا الأميركية تحتفي بأول مشرّعة من أصل أفريقي 

2023/02/22 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار المقترعون في ولاية فرجينيا الأميركية، الديمقراطية، جينيفر مكليلان، من مقاطعة ريتشموند في انتخابات خاصة لتشغل مقعدا شاغرا في مجلس النواب الأميركي، وتصبح بذلك أول امرأة من أصل أفريقي تمثل الولاية في الكونغرس.

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