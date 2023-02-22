(بغداد اليوم) تكشف عن تفاصيل اغتيال

2023/02/22 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف نقيب الأطباء في محافظة ديالى، مرتضى الخزرجي، الأربعاء، عن تفاصيل مهمة بشأن اغتيال أشهر أطباء الأمراض القلبية في المحافظة.

وقال الخزرجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان :"مسلحين مجهولين اغتالوا مساء اليوم (أحمد طلال المدفعي) قرب منزله في منطقة بعقوبة الجديدة وسط بعقوبة".

وأضاف، ان "المدفعي من الكفاءات الطبية المعروفة في ديالى في اختصاص القلبية واغتياله خسارة كبيرة جداً".

ولفت الى، ان الضحية المغدور "كان يعمل ضمن كوادر صحة ديالى في مستشفى بعقوبة التعليمي".

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