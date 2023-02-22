النزاهة الاتحادية تضبط حالات اختلاس وتلاعب في كمرك زرباطية

2023/02/22 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن ضبط ثلاثة متهمين بالاختلاس ومعاملات وإرساليات وفيشات إدخال يشتبه التلاعب فيها في منفذ زرباطية الحدودي.

وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "بأن ملاكاتها في محافظة واسط وبالتعاون مع إدارة منفذ زرباطية، تمكنت من ضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والاختلاس في وحدة ضريبة كمرك المنفذ، فضلاً عن ضبط (١٧١٤) معاملة و (٧) إرساليات و (٦) فيشات إيداع يشتبه التلاعب فيها من قبل المتهمين المضبوطين".

وأظهرت التحريات الأولية بحسب البيان "إقدام المتهمين المضبوطين على اختلاس الرسوم الضريبية من خلال التلاعب في (دولارية البضاعة) في نسخة التصريح الكمركي الموجود في وحدة الضريبة الموجودة في الكمرك؛ بقصد استيفاء المبالغ الضريبية عن تصريحة كمركية واحدة فقط، فيما يتم اختلاس بقية مبالغ الرسوم من المتهمين المضبوطين، إضافة إلى إقدامهم على احتساب مبالغ رسوم أقل من الحد المقرر".

ولفتت دائرة النزاهة إلى "تدوين إفادات المتهمين، الذين تم تنفيذ مذكرة الضبط الصادرة بحقهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، إذ سيتم عرضهم على قاضي محكمة تحقيق الكوت الخفر؛ ليقوم بتقرير مصيرهم".

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