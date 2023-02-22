كمرك زرباطية: اختلاس مبالغ الرسوم الضريبية عبر التلاعب بدولارية البضاعة

2023/02/22 | 22:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط حالات اختلاس وتلاعب في جمرك منفذ...

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