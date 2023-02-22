وزير الخارجية لنظيره الايراني: الحكومة العراقيَّة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران

2023/02/22 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة يستقبل وزير الخارجيَّة الإيرانيّ في بغداد إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء المُوافق 22 شباط 2023، وزير خارجيّة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، السيّد حسين أمير عبداللهيان، في مبنى الوزارة في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة، ومُناقشة الملفات التي تهمُّ البلدين الجارين، وأوضح الوزير […]

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