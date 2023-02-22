2023/02/22 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، مصير قانون انتخاب مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى وجود مقترح لدمجه مع قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك مقترحات نيابية لدمج قانوني مجالس المحافظات ومجلس النواب بقانون واحد فقط على ضوء ما اتفقت عليه قوى تحالف إدارة الدولة”.

وأشار الحمامي الى، ان ” اللجنة القانونية وعلى مدى ثلاث جلسات ناقشت المقترح واعدت تقريرا الى رئاسة مجلس النواب بشان ذلك لرفعه للقراءة الثانية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تحدد مصير قانون انتخاب مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تحدد مصير قانون انتخاب مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).