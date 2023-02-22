المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد ضرورة فتح حوار مع تركيا بشان ملف المياه

2023/02/22 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان صحفي انه “جرى خلال الجلسة بحث مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، والخطط الموضوعة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال”.

واضاف رسول كما “ناقش المجلس مشروع منح سمات الدخول الإلكترونية وسبل معالجة المعوّقات التي تعترضه بهدف الإسراع في إنجازه”.

وتابع “كما جرت مناقشة أبرز نتائج الحوار الخاص بتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي”.

وشهدت الجلسة التداول في عدد من الموضوعات التي ترتبط بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، أبرزها هدف تعزيز السوق العراقية بالمواد الغذائية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه الوضع الزراعي والبيئي نتيجة قلة الإطلاقات المائية القادمة من الجانب التركي، وضرورة فتح حوار مع تركيا بهذا الشأن.

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