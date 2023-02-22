قبيل مواجهة برشلونة.. أليكس فيرغسون يلتقي مدرب مانشستر يونايتد.. وتين هاغ يعلق

2023/02/22 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الاسكتلندي أليكس فيرغسون قدّم دعماً هائلاً له، منذ تعيينه مدربًا للفريق في الصيف الماضي.

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