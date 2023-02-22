وزير البيئة: التكيف مع شح المياه والتصحر في صدارة البرامج الحكومية

2023/02/22 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير البيئة نزار اميدي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وضعت مشاريع التكيف مع شح المياه والتصحر والطاقات المتجددة في صدارة برامجها.وقال بيان لوزارة البيئة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “وزير […]

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