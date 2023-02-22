2023/02/22 | 22:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -rAfWg87m8g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زواج وهمي يوقع امرأة خمسينية ضحية للنصب والاحتيال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زواج وهمي يوقع امرأة خمسينية ضحية للنصب والاحتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).