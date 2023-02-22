2023/02/22 | 22:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سبع فقرات.. (المورد نيوز) تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان غداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/22 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من سبع فقرات.. (المورد نيوز) تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان غداً) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من سبع فقرات.. (المورد نيوز) تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).