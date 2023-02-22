2023/02/22 | 23:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إطلاق مجموعة جديدة من التعيينات.وذكر بيان للمجلس تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أنه “استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق مجموعة جديدة من التعيينات لحملة الشهادات العليا المركز الخبري الوطني.

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