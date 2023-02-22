2023/02/22 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت جريدة الوقائع العراقية، اليوم الاربعاء، قانون واردات البلديات وضوابط استيراد وبيع المشروبات الكحولية.

وجاء في العدد الاخير (4708) للجريدة الرسمية "الوقائع العراقية"، نص المادة (14) من قانون واردات البلديات، الذي يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وصوت مجلس النواب العراقي في (22 تشرين الاول 2016)، خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 226 نائبا، على مشروع قانون واردات البلديات المثير للجدل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. العراق يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. العراق يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).