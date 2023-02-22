جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الخميس

2023/02/22 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعقد مجلس النواب، غداً الخميس، جلسته الاعتيادية، وفي جدول أعماله 7 فقرات.

ونشرت الدائرة الاعلامية البرلمانية جدول الاعمال تلقته (بغداد اليوم)، ويتضمن قراءة مشاريع 6 قوانين أبرزها مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات المحافظات والأقضية، وتشكيل لجنة لإختيار مفوضي حقوق الإنسان.

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