مجلس الخدمة الاتحادي يطلق مجموعة جديدة من التعيينات

2023/02/22 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إطلاق مجموعة جديدة من التعيينات.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017."

وأضاف، أنه "استكمالاً لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه ، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الاربعاء تعيين حاملي شهادة الدبلوم العالي و البكالوريوس والماجستير لكل من ( التعليم العالي والبحث العلمي ، النفط، العمل ، المالية ، الاعمار والاسكان، التربية، البيئة ، مجلس الخدمة العامة الاتحادي) و للدرجات الحاكمة فيها والذي بلغ عددها (2162) درجة وظيفية وشملت العناوين الوظيفية الآتية :

وزارة التعليم العالي ( مدرس مساعد+ باحث /علم الاجتماع/ ماجستير ) بواقع (104) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي (مهندس / ميكانيك / ماجستير ) بواقع (45) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي( معاون اختصاص نظم معلوماتية/ بكالوريوس) بواقع( 33) درجة وظيفية.

وزارة الصحة ( معاون كيمياوي /بكالوريوس) بواقع (194) درجة وظيفية.

وزارة الصحة( معاون بايولوجي /بكالوريوس) بواقع (195) درجة وظيفية.

وزارة النفط ( باحث / ماجستير) بواقع درجة وظيفية.

وزارة النفط( مهندس متعدد/ ماجستير) بواقع ( 240) درجة وظيفية.

وزارة العمل ( باحث اجتماعي رابع/ ماجستير) بواقع ( 25) درجة وظيفية.

وزارة المالية ( مدقق/ مصارف / دبلوم عالي) بواقع (17) درجة وظيفية.

وزارة المالية ( منتج اقدم / تأمين / دبلوم عالي ) بواقع (11) درجة وظيفية.

وزارة التربية ( مدرس رابع/ كيمياء/ ( دبلوم عالي + بكالوريوس) بواقع ( 146) درجة وظيفية.

وزارة التربية( مدرس رابع / فيزياء / ( دبلوم عالي + بكالوريوس) بواقع ( 142) درجة وظيفية.

وزارة التربية ( مدرس رابع / فنية / بكالوريوس ) بواقع ( 79) درجة وظيفية.

وزارة التربية ( مدرس رابع / لغة عربية / بكالوريوس) بواقع ( 295) درجة وظيفية.

وزارة التربية( مدرس رابع / تاريخ / بكالوريوس) بواقع ( 420) درجة وظيفية

وزارة الاعمار والاسكان ( معاون مخطط عمراني/ دبلوم عالي + بكالوريوس) بواقع ( 55) درجة وظيفية.

وزارة الاعمار والاسكان ( مخطط عمراني / ماجستير) بواقع ( 61) درجة وظيفية.

وزارة البيئة( معاون مهندس تقني / بيئة وتلوث /بكالوريوس) بواقع (16) درجة وظيفية.

وزارة البيئة( معاون مهندس / بيئة / بكالوريوس) بواقع (66) درجة وظيفية.

مجلس الخدمة العامة الاتحادي (مترجم + مبرمج) / ماجستير) بواقع ( 10) درجة وظيفية.

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