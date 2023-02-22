دولة القانون: مؤشرات إيجابية حول حل الخلافات بين بغداد وأربيل

2023/02/22 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن دولة القانون محمد الشمري ، الاربعاء، أن هناك مؤشرات وتفاهمات ايجابية للمضي في حل الخلافات ‏والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن ” المفاوضات مع اربيل تسير بشكل جيد وقد حصلت مجموعة من ‏التفاهمات بين الجانبين”، لافتا الى “جود مؤشرات وتفاهمات ايجابية للمضي في حل الخلافات ‏والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد”.

وأضاف، أن “إقليم كردستان ملتزم بأتفاقات نفطية لمدة 50 سنة خلال فترة (اللاحكومة )”، مبينا ان “حكومة الاقليم تحاول التخلص منها او حلها بشكل قانوني بالتنسيق مع بغداد”.

واوضح الشمري، ان ” تلك الاتفاقات لا تدر على إقليم كردستان الربح الكبير كما هو الحال في الجنوب”.

وأشار الى ان ” برميل النفط الذي يستخرج في اقليم كرستان يكلف 56 دولار لاستخراجه بينما في الجنوب فتكلفته 4 دولار فقط وذلك الامر راجع لطبيعة التربة ونوعها وارتفاعها”.

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