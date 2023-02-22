خزين المياه في سدود ديالى.. هل سيكون صيف 2023 قاسيا؟

2023/02/22 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير في الموارد المائية عبدالله صباح، الاربعاء، حجم خزين المياه في سدود ديالى بعد موجة الامطار الاخيرة.

وقال صباح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “ديالى تضم 5 سدود مائية ابرزها حمرين والعظيم وهي قادرة على استيعاب نحو من 4 مليارات م3 من المياه في حالة الامتلاء الكلي”.

واضاف، ان “سد حمرين وهو الاكبر على مستوى ديالى وتشكل بحيرته بمثابة الخزين الاستراتيجي للمياه لاكثر من 60% من مناطق المحافظة لايزال عند حاجز 300مليون م3 وهي كمية ليست كبيرة وتبقى مثيرة للقلق لان حجم الحاجة اكثر من ضعفين لتجاوز ازمة الصيف”.

وتابع ان “خزين سد العظيم يصل الى 350 مليون م3 فيما خزين بقية السدود وهي الوند وقزانية ومندلي تصل الى اكثر من 30 مليون م3 وهي غير مؤثرة بالشكل الكبير قياسا بسد حمرين او العظيم”.

واشار الى ان “كل الامال تنصب على امطار اذار ونيسان القادمة في زياد خزين بحيرة حمرين وبخلافه سيكون صيف 2023 قاسيا ومثير للقلق”.

وشهدت ديالى امطار غزيرة في الاشهر الاخيرة لكنها لم تسعف سدودها بشكل كبيرة خاصة الكبيرة منها”.

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