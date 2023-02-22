"سمع صوتًا أخبره بارتكاب الهجوم".. طالب فرنسي يقتل مدرٍسة زاعمًا أنه "ممسوس"

2023/02/22 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الفرنسية إن طالبا قتل مُعلمة في مدرسة بجنوبي غرب البلاد، الأربعاء.

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