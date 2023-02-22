2023/02/22 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاقة ايران بازمة الدولار في العراق يكشفها سرمد البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kPxyHwODXQM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاقة ايران بازمة الدولار في العراق يكشفها سرمد البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاقة ايران بازمة الدولار في العراق يكشفها سرمد البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).