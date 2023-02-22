305 مرشحين لجائزة نوبل للسلام

2023/02/22 | 23:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة نوبل في أوسلو، الأربعاء، أنها تلقت 305 ترشيحات لنيل جائزة نوبل للسلام، من دون أن تكشف عن أسماء المرشحين

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