2023/02/22 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يجدّد الرغبة بوصول طهران وواشنطن إلى تفاهمات تأكيد عراقي على أمن الحدود وإيران تنوي إستئناف مفاوضات خفض التوتّر بغداد – قصي منذر اتفق العراق وايران امس ،على تأمين الحدود المشتركة بين البلدين ، واستئناف مفاوضات خفض التوتر الاقليمي ،التي لعبت فيها بغداد دور الوسيط في محادثات جمعت بين السعودية وإيران.وقال بيان تلقته […]

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