2023/02/22 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزمة جديدة للمركزي تتضمّن تسهيلات الحصول على الدولار بغداد – ابتهال العربي اطلق البنك المركزي ، الحزمة الثانية من تسهيلات الحصول على الدولار في اجراء عدته الادارة بإنه سيساعد على استقرار اسعار الصرف.وقال بيان للبنك تلقته (الزمان) امس انه (إلحاقًا بما تمّ إعلانه في الحزمة الأولى من التسهيلات التي قدّمها البنك لتحقيق استقرار أسعار […]

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