2023/02/22 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تشهد أكبر عودة طوعية للأسر النازحة الموصل – سامر الياس سعيد اكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، عودة الف و 650 نازحاً من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطقهم في مناطق محافظة نينوى .وقالت جابرو في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العودة جاءت أستكمالاً لبرنامج الأستقرار للأسرة العائدة، فضلاً عن التنسيق مع القوات الأمنية […]

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