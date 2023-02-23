الأولى من نوعها.. عراقي يكسب قضية ضد بريطانيا عن

2023/02/23 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كسب عراقي، قضية لصالحه أقامها على الحكومة البريطانية بتهمة "إساءة المعاملة" له أبان مشاركتها في احتلال العراق بعد عام 2003.

ونشرت شبكة (لاو 360) المعنية بالشؤون القانونية البريطانية، تقريرا عن القضية ترجمته (بغداد اليوم) عادة الحكم بـ "التطور القضائي بعد فوز المواطن العراقي -الذي لم تكشف عن هويته- بالقضية ضد السلطات البريطانية".

وأشارت الى ان القضية "مهدت الطريق للعراقيين المتضررين من عمل القوات البريطانية داخل العراق خلال السنوات الماضية، لرفع دعاوى في محاكم المملكة للحصول على تعويضات مالية".

وأكد محامي المواطن العراقي، ان موكله تعرض لـ "سوء معاملة" أثناء اعتقاله كمتشبه به من قبل القوات البريطانية قبل خروجها من العراق، حيث رفضت الحكومة البريطانية في وقت سابق طلبه الحصول على تعويضات، قبل ان يفوز بالقضية عبر الاستئناف ليكون مؤهلا الان للحصول على التعويضات، بحسب تقرير الشبكة.

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