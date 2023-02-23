المالكي: اهمية ادامة التواصل بين المسؤولين العراقيين والايرانيين

2023/02/23 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- بغداد اليوم

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، خلال استقباله، مساء الأربعاء، وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق له، على "أهمية ادامة التواصل بين المسؤولين العراقيين والايرانيين".

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفي مستهل اللقاء رحب المالكي بالوفد الزائر وتحدث عن أهمية العلاقات العميقة التي تربط العراق وايران،" مشددا على "ضرورة تطويرها خدمة لمصالح شعبي البلدين الجارين".

وأكد المالكي بحسب البيان "على أهمية ادامة التواصل بين المسؤولين العراقيين والايرانيين، معتبرا تبادل الزيارات سيصب في تعزيز افاق العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا في المجالات الأمنية والاقتصادية".

وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى، ان "الحكومة العراقية اليوم حريصة على ادامة التعاون والشراكة مع جميع دول العالم بما فيها الجمهورية الاسلامية" مبينا ان "الحكومة تحضى بدعم قوى ائتلاف ادارة الدولة من اجل تنفيذ برنامجها الحكومي وتلبية طموح الشعب العراقي".

من جانبه سلم وزير الخارجية الايراني، المالكي، دعوة رسمية لزيارة طهران، مشيدا بمواقفه ودوره في الوضع المحلي والاقليمي والدولي، مؤكدا موقف بلاده الداعم لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره".

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