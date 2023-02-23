هل تتحول مبيعات العراق النفطية من البترو دولار الى البترو يوان؟

2023/02/23 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وكالات وصحف دولية، اليوم الاربعاء، انباءٍ عن اتفاق عراقي – صيني للتبادل التجاري بالعملات المحلية للبلدين.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، نقلاً عن تصريحات لمسؤولين صينين، ترجمتها (بغداد اليوم)، ان "البنك المركزي العراقي اتفق مع الجانب الصيني، على سداد قيمة التبادلات التجارية بـ(ضمنها النفط الذي يشكل 90% من التبادلات التجارية بين البلدين) باليوان الصيني بدلا عن الدولار الامريكي"، لافتةً الى ان "ذلك سيقود الى تحسين وضع الدينار العراقي"، لكن على "حساب اضعاف خزين العراق من الدولار".

ووصفت وكالة رويترز هذه الخطوة بـ"الأولى من نوعها في التاريخ"، لـ"عولمة اليوان الصيني واستخدامه كبديل عالمي للعملة الامريكية الدولار".

ولم يذكر البنك المركزي انباءً عن تحويل مبيعاته النفطية من (البترو دولار الى البترو يوان) لغاية الان.

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