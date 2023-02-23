2023/02/23 | 00:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: deIFB7xb-hc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ائتلاف المالكي يكشف عن الجهات التي تتواصل بين الصدر و الإطار التنسيقي للمصالحة! | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ائتلاف المالكي يكشف عن الجهات التي تتواصل بين الصدر و الإطار التنسيقي للمصالحة! | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).