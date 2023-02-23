2023/02/23 | 00:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j7FvejJ024E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: شلنا العراق كله وأنطيناه لدول الجوار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: شلنا العراق كله وأنطيناه لدول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).