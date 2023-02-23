2023/02/23 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل تدريسي متقاعد باطلاق نار في المسيب بمحافظة بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل تدريسي متقاعد باطلاق نار في المسيب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل تدريسي متقاعد باطلاق نار في المسيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).