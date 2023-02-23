نزع عشائري بمنطقة الفضيلية في بغداد باستخدام

2023/02/23 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، الخميس، باندلاع نزاع عشائري في منطقة الفصيلية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع في منطقة الفضيلية بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "النزاع استخدم في اسلحة متوسطة وهاونات".

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