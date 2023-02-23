2023/02/23 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع (أبو العلاء) عن 86 عاما في مستشفى برام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليل الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).