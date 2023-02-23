2023/02/23 | 02:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل محسن السعيدي ، اليوم الاربعاء ، عزم الحكومة و البرلمان على تقليل العجز في الموازنة المالية العامة خلال 2023 .

وقال السعيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الحكومة جادة في تخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

وأضاف أن ” الموازنة يجب أن تتضمن حلولا لتغيير أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي”، لافتا الى ان “الموازنة السابقة وكذلك قانون الأمن الغذائي لم يعالج بشكل واضح وصريح مسألة سعر صرف الدولار “.

وأشار الى أن ” هناك محاولات لتقليل العجز في موازنة 2023 لصالح الشرائح الفقيرة في العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان يعتزم تقليل عجز الموازنة لصالح الفئات الفقيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البرلمان يعتزم تقليل عجز الموازنة لصالح الفئات الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).