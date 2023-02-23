ساعة المسلة: جهات سياسية ودينية تتحرك باتجاه إنهاء الخلافات بين دولة القانون والتيار الصدري

2023/02/23 | 02:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاربعاء.عضو ائتلاف دولة القانون...

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