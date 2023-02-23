ايران تشيد بمواقف المالكي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي

2023/02/23 | 02:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أشاد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبد اللهيان، بمواقف...

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