"أبطال أوروبا".. مانشستر سيتي يتعادل مع لايبزيغ بهدف رياض محرز.. وإنتر ميلان يهزم بورتو

2023/02/23 | 02:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه لايبزيغ الألماني، بهدف لمثله، في مباراتهما التي أقيمت على أرض ملعب "ريد بول أرينا"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

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