زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب أجزاء من الصين وطاجيكستان

2023/02/23 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي الصيني تسجيل السلطات وقوع زلزال بقوة 7.3 درجة قرب حدود شينجيانغ مع طاجيكستان.

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