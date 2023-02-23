‭ ‬بكين‭ ‬تعرض‭ ‬خطتها‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬بوتين وكييف‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬المساس‭ ‬بالخطوط‭ ‬الحمر

2023/02/23 | 05:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬قادة‭ ‬الأطلسي وارسو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كييف‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ أرسلت‭ ‬الصين‭ ‬موفدها‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬لعرض‭ ‬خطة‭ ‬سلام‭ ‬صينية‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬فيما‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬وارسو‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬والوسطى‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬ليؤكد‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬الراسخ‮»‬‭ ‬لهم‭ ‬حيال‭ ‬موسكو‭ […]

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