2023/02/23 | 05:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بايدن يلتقي في وارسو قادة الأطلسي وارسو-(أ ف ب) – كييف – موسكو -الزمان أرسلت الصين موفدها الى موسكو لعرض خطة سلام صينية في اوكرانيا فيما التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء في وارسو تسعة من قادة أوروبا الشرقية والوسطى بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ليؤكد دعم واشنطن «الراسخ» لهم حيال موسكو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بكين تعرض خطتها للسلام على بوتين وكييف تحذر من المساس بالخطوط الحمر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بكين تعرض خطتها للسلام على بوتين وكييف تحذر من المساس بالخطوط الحمر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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