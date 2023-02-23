2023/02/23 | 05:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام كنت أتوقع ان تولي وزارات الثقافة والاعلام وما يعادلها والبرلمانات في الدول العربية اهتماماً حقيقياً كبيراً بأول مؤتمر دولي تنظمه اليونسكو في باريس عن خطاب الكراهية الذي يجتاح منصات شبكات الانترنت مع غزو المعلومات المضللة، ويتحدث فيه رؤساء دول وخبراء على مستوى رفيع.
هناك تمثيل عربي ضعيف ولا يتناسب مع واقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب غير مبرر في توقيت خاطىء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تمثيل عربي ضعيف ولا يتناسب مع واقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب غير مبرر في توقيت خاطىء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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