غياب‭ ‬غير‭ ‬مبرر في‭ ‬توقيت‭ ‬خاطىء

2023/02/23 | 05:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬ان‭ ‬تولي‭ ‬وزارات‭ ‬الثقافة‭ ‬والاعلام‭ ‬وما‭ ‬يعادلها‭ ‬والبرلمانات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬اهتماماً‭ ‬حقيقياً‭ ‬كبيراً‭ ‬بأول‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬تنظمه‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عن‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬الذي‭ ‬يجتاح‭ ‬منصات‭ ‬شبكات‭ ‬الانترنت‭ ‬مع‭ ‬غزو‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة،‭ ‬ويتحدث‭ ‬فيه‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وخبراء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رفيع‭.‬هناك‭ ‬تمثيل‭ ‬عربي‭ ‬ضعيف‭ ‬ولا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬واقع‭ […]

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