محادثات بين العراق وإيران حول الأمن والمفاوضات الإقليمية

2023/02/23 | 05:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬تناولت‭ ‬أمن‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الجارين‭ ‬واستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬الإقليمي‭.‬‮ ‬‭ ‬لعبت‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران،‭ ‬خصمها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وقطع‭ ‬البلدان‭ ‬علاقتهما‭ […]

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