ظهر بالزي السعودي.. تشبيه مدرب اتحاد جدة بـ

2023/02/23 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل عدد كبير من المغردين مع صورة المدرب البرتغالي لنادي اتحاد جدة، البرتغالي نونو سانتو، مرتديا الزي السعودي إذ شبهه كثير من المغردين بـ"شيبان الديرة".

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