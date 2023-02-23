بعد 6 أيام من الخسائر.. أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً

2023/02/23 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة، اليوم الخميس، منهية ستة أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 80.62 دولار للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.04 دولار للبرميل.

وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه.

وتواجه أسعار النفط ضغوطا بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء أن مخزونات الوقود زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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