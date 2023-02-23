2023/02/23 | 09:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن "قلقة للغاية" إزاء عدد القتلى والجرحى في نابلس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/23 | 09:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن "قلقة للغاية" إزاء عدد القتلى والجرحى في نابلس) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن "قلقة للغاية" إزاء عدد القتلى والجرحى في نابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).