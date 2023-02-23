مانشستر سيتي يعود من ألمانيا محملاً بتعادل مهم أمام لايبزيج

2023/02/23 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرض لايبزيج التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (1-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وتواجه الفريقان في المباراة التي احتضنها ملعب ريد بول أرينا مساء اليوم الأربعاء.وافتتح مانشستر سيتي التسجيل عبر رياض محرز في الدقيقة (27).وعادل لايبزيج النتيجة عبر جوسكو جفارديول في الدقيقة (70).

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