مشهد ملحمي..مصورة ترصد لحظة التهام سمكة أنقليس لروبيان بحركة خاطفة بمياه خليج العقبة

2023/02/23 | 09:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت مدربة الغوص والمصورة تحت الماء كاثرين هولستر أن توثق مطاردة بين سمكة "أنقيلس" شبيهة بالثعبان وروبيان مرجاني، والتي انتهت سريعان بالتهام الأول للأخير بحركة خاطفة.

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