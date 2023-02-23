لائحة شركات تدخل المنافسة مع ChatGPT.. مهام أسرع وتحذير أممي

2023/02/23 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارعت شركات التكنولوجيا الكبيرة في الولايات المتحدة الأميركية والصين، في ظل جو تنافسي شديد، خلال فبراير، للإعلان عن عملها على أدوات ذكاء اصطناعي مشابهة لـChatGPT.

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