الكشف عن مشروع لإطلاق

2023/02/23 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التجارة، الخميس، عن مشروع لإنشاء منصة بورصة العراق لعرض أسعار المواد الغذائية والإنشائية للحد من ارتفاعها.

وقال مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة محمد حنون، إن "الدائرة تعمل على تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي منها إطلاق منصة بورصة العراق على شبكة الانترنت تشمل أسعار المواد الغذائية والإنشائية لغرض الحد من ارتفاع أسعارها في السوق المحلية وتصبح نافذة السوق المفتوحة للعرض والطلب".

وأضاف حنون في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته، أن "الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من منتجي اللحوم والدواجن، مع توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في الأسواق المحلية دعماً للجهد الوطني".

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