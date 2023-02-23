2023/02/23 | 10:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rEvrPaesGOY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: زيارة الكاظمي الى طهران رسالة موجهة لقادة الإطار وللسوداني بعدم الرضا على نهجه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر: زيارة الكاظمي الى طهران رسالة موجهة لقادة الإطار وللسوداني بعدم الرضا على نهجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).