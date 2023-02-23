الطقس صحو هذا اليوم وأمطار متوقعة في الجنوب

2023/02/23 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادتوقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون الطقس صحواً اليوم الخميس في وسط وشمال العراق، مع فرص لهطول أمطار في الجنوب.





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